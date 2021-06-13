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قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة أخرى

منذ 8 دقائق
1239
قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة أخرى

كورنوال (صدى):
أعلن قادة مجموعة السبع عن “إعلان خليج كاربيس” بشأن الصحة، متعهدين التزامهم باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى.

ونشرت رئاسة الحكومة البريطانية بيانا يحدد سلسلة من الالتزامات لمنع أي تكرار للدمار البشري والاقتصادي كالناجم عن فيروس كورونا.

وسيتم الإعلان عن تقرير بعنوان "مهمة 100 يوم للاستجابة للتهديدات الوبائية المستقبلية" ، حيث يحتوي على توصيات حول كيفية استجابة الحكومات بسرعة لأي تفشي وبائي في المستقبل.

وتشمل هذه التوصيات تقليص الوقت المستغرق لتطوير وترخيص اللقاحات والعلاجات والتشخيصات لأي مرض إلى أقل من 100 يوم، والالتزام بتعزيز شبكات المراقبة العالمية، بالإضافة إلى دعم إصلاح وتقوية منظمة الصحة العالمية.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
ولما لم يتدخل المسافرين اللي شاهدو الجريمه
ابو عمار
اعوذ بالله كل يوم اكثر من جريمة قتل في مصر بين الازواج
ابو عمار
الحمد لله على سلامته و شكرا لكل من ساعده
ابو عمار
طيب اشترو مجموعة اغنام وارسلوها للبلاد ثم بيعوها بسعر السوق المرتفع واعتبرو سفركم تجاره

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