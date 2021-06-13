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أب يقتل ابنته ويقيم لها "حفل تعذيب"

منذ 36 دقيقة
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أب يقتل ابنته ويقيم لها "حفل تعذيب"

القاهرة (صدى):
في واقعة مروعة، لقت فتاة بالمرحلة الثانوية، حتفها في مصر، إثر تعرضها للتعذيب على يد والدها وشقيقها الأصغر.

وكان الأب قد أقام "حفلة تعذيب" لابنته بغرض تأديبها، بمشاركة شقيقها الأصغر، حيث قاما بحبسها، والاعتداء عليها ضربا لساعات طويلة، ثم خنقها باستخدام حبل.

وحاول الأب إخفاء جريمته ودفن جثة ابنته، لكنه أثناء استخراج تصريح الدفن، شكك مفتش الصحة في سبب الوفاة، حيث عٌثر على آثار ضرب واعتداء وجرح حول الرقبة فأبلغ الشرطة عن وجود شبهة جنائية في الحادث.

واعترف الأب في التحقيقات بارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أنه اعتدى عليها بالضرب وعذبها بمساعدة ابنه الأصغر، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

مصر
جريمة
قتل
تعذيب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50504
منذ دقيقة
حسبي الله عليهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
ولما لم يتدخل المسافرين اللي شاهدو الجريمه
ابو عمار
اعوذ بالله كل يوم اكثر من جريمة قتل في مصر بين الازواج
ابو عمار
الحمد لله على سلامته و شكرا لكل من ساعده
ابو عمار
طيب اشترو مجموعة اغنام وارسلوها للبلاد ثم بيعوها بسعر السوق المرتفع واعتبرو سفركم تجاره

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