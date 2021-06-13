وفاة الممثل والكاتب عويض العتيبي بعد صراع مع السرطان

متابعة أميرة خالد (صدى):
توفى الممثل والكاتب الشاب عويض العتيبي، بعد صراع مع مرض السرطان على مدار السنوات الماضية.
ونشرت المطربة مروة سالم، اليوم الأحد، صورة لعويض العتيبي رحمه الله، معلقة: "الله يعوض شبابك في الجنة، الله يرحمك وإنا لله وإنا إليه راجعون" .
وتصدر وسم "عويض العتيبي في ذمة الله" قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، حيث أعرب نشطاء وفنانون عن حزنهم لرحيل العتيبي.
وكان العتيبي قد نال تعاطفا واسعا خلال الفترة الماضية عند كشفه عن مرضه وعلاجه بالكيماوي، بقوله: "اليوم ببدء المرحلة الثانية من علاجي بالكيماوي، العلاج راح يكون فيه آثار منها تساقط شعر وتغير في لون البشرة، أحتاج منكم فقط دعوة بقلوبكم النقية وجزاكم الله خير".