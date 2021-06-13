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وفاة الممثل والكاتب عويض العتيبي بعد صراع مع السرطان

منذ ساعة
1022
وفاة الممثل والكاتب عويض العتيبي بعد صراع مع السرطان

متابعة أميرة خالد (صدى):
توفى الممثل والكاتب الشاب عويض العتيبي، بعد صراع مع مرض السرطان على مدار السنوات الماضية.

ونشرت المطربة مروة سالم، اليوم الأحد، صورة لعويض العتيبي رحمه الله، معلقة: "الله يعوض شبابك في الجنة، الله يرحمك وإنا لله وإنا إليه راجعون" .

وتصدر وسم "عويض العتيبي في ذمة الله" قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، حيث أعرب نشطاء وفنانون عن حزنهم لرحيل العتيبي.

وكان العتيبي قد نال تعاطفا واسعا خلال الفترة الماضية عند كشفه عن مرضه وعلاجه بالكيماوي، بقوله: "اليوم ببدء المرحلة الثانية من علاجي بالكيماوي، العلاج راح يكون فيه آثار منها تساقط شعر وتغير في لون البشرة، أحتاج منكم فقط دعوة بقلوبكم النقية وجزاكم الله خير".

السرطان
عويض العتيبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
ولما لم يتدخل المسافرين اللي شاهدو الجريمه
ابو عمار
اعوذ بالله كل يوم اكثر من جريمة قتل في مصر بين الازواج
ابو عمار
الحمد لله على سلامته و شكرا لكل من ساعده
ابو عمار
طيب اشترو مجموعة اغنام وارسلوها للبلاد ثم بيعوها بسعر السوق المرتفع واعتبرو سفركم تجاره

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