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مشروب طاقة قد يكون وراء انهيار لاعب منتخب الدنمارك في الملعب

منذ 17 دقيقة
1434
مشروب طاقة قد يكون وراء انهيار لاعب منتخب الدنمارك في الملعب

وكالات (صدى):
لفت انهيار لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، فجأة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في يورو 2020 الأنظار، خاصة بعد تمكن الأطباء من إنقاذه بصعوبه حيث خرج من الملعب بعد إنعاشه بالصدمات الكهربائية.

وأثارت الواقعة الشكوك بشأن تناول اللاعب أحد مشروبات الطاقة ما تسبب في انهياره وسقوطه مغشيا عليه، وخضوعه لإنعاش قلبي في أرض الملعب.

وكان إريكسن قد نشر مؤخرا صورة يحمل خلالها أحد مشروبات الطاقة بين يديه، معلنا أنه شريك في الشركة المنتجة للمشروب منذ 2015 وسفيرا لحملاتها الإعلانية كذلك.

ومن المعروف أن تناول مشروبات الطاقة قد يسبب الكثير من الأخطار بينها خفقان القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم، والشعور بالأرق والجفاف.

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يورو 2020
كريستيان إريكسن
مشروب طاقة
منتخب الدنمارك

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أحدث التعليقات

شرحبيل
الحريم استفحلو
ابو سعود
اكثر الناس جتهم كورونا وتطعمو واتوقع مافيه احد ماجته سواء خفيفة او قوية او اعراضها ولكن مايدري والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين .
abdul
لو تصدّقت بلالف وخمسمائة ريال لمحتاج في حيّك وفي ديرتك كان أحسن. وعلى كل الزعابطة استغنو عن العرب والمسلمين ، وصاروا يجرون وراء الصهاينة...
NASR33
رغم الضروف يبقى الازرق قوى ومرعب وبكاء المرعب الصغير بسبب الهجمه التي سوف تخلص المباره واعيق من هجمة هدف لكن لعل بالامر خيره هارد...
زائر
ممكن مع الرؤية 2030 النصر يكوش على الكرة العالميه وبطولة الأندية العالميه ويكون رقم 1 عالميا .. ياعبدالعزيز المريسيل بطل كذب وأفتراء واتقي الله...

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