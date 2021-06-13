مشروب طاقة قد يكون وراء انهيار لاعب منتخب الدنمارك في الملعب

وكالات (صدى):
لفت انهيار لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن، فجأة خلال مباراة فريقه أمام فنلندا في يورو 2020 الأنظار، خاصة بعد تمكن الأطباء من إنقاذه بصعوبه حيث خرج من الملعب بعد إنعاشه بالصدمات الكهربائية.
وأثارت الواقعة الشكوك بشأن تناول اللاعب أحد مشروبات الطاقة ما تسبب في انهياره وسقوطه مغشيا عليه، وخضوعه لإنعاش قلبي في أرض الملعب.
وكان إريكسن قد نشر مؤخرا صورة يحمل خلالها أحد مشروبات الطاقة بين يديه، معلنا أنه شريك في الشركة المنتجة للمشروب منذ 2015 وسفيرا لحملاتها الإعلانية كذلك.
ومن المعروف أن تناول مشروبات الطاقة قد يسبب الكثير من الأخطار بينها خفقان القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم، والشعور بالأرق والجفاف.
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