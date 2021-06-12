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"15 سنة سجن" لسيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

منذ ساعة
621
"15 سنة سجن" لسيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

القاهرة (صدى):
أصدرت محكمة مصرية، أمس السبت، حكما بسجن ممرضة متهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، لمدة 15 عاما.

وكانت التحريات حول العثور على جثة أربعيني ملقاة بالطريق العام، كشفت عن وجود علاقة محرمة بين زوجته الممرضة وعشيقها الذي يعمل طبيبًا، وجرى القبض عليهما.

وتبين أن الزوجة تسببت في قتل زوجها مستغلة كونه مريض قلب، بالاشتراك مع عشيقها، دون ترك أثر وراءهما، حيث طلب منها إحضار المجني عليه إلى المستشفى، واتفق معها بأنه حال تعرضه لانفعال نفسي فإنه سوف يتوفى في الحال.

واتصل العشيق بالمجني عليه بحسب الخطة، لمقابلته وإبلاغه بوجود مقاطع إباحية لزوجته، وعرض الطبيب المقاطع الجنسية له مع زوجته، فدخل المجني عليه في مشادة مع الطبيب وتوفي في الحال، وتخلص منه على جانب الطريق.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة الخائنة أعطت الطبيب أنسولين مائي لإعطاء زوجها في حال عدم وفاته أثناء انفعاله لرفع السكر عنده وتكون الوفاة طبيعية.

مصر
جريمة
قتل
السجن

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أحدث التعليقات

شرحبيل
الحريم استفحلو
ابو سعود
اكثر الناس جتهم كورونا وتطعمو واتوقع مافيه احد ماجته سواء خفيفة او قوية او اعراضها ولكن مايدري والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين .
abdul
لو تصدّقت بلالف وخمسمائة ريال لمحتاج في حيّك وفي ديرتك كان أحسن. وعلى كل الزعابطة استغنو عن العرب والمسلمين ، وصاروا يجرون وراء الصهاينة...
NASR33
رغم الضروف يبقى الازرق قوى ومرعب وبكاء المرعب الصغير بسبب الهجمه التي سوف تخلص المباره واعيق من هجمة هدف لكن لعل بالامر خيره هارد...
زائر
ممكن مع الرؤية 2030 النصر يكوش على الكرة العالميه وبطولة الأندية العالميه ويكون رقم 1 عالميا .. ياعبدالعزيز المريسيل بطل كذب وأفتراء واتقي الله...

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