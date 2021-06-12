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حديث عدنان جستنية عن لاعب الهلال سالم الدوسري
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زائر
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يا للخباله والهباله اللي مالها حد يحدهااا ويمنعها من التقدم ..
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