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مستشار زكوي: جميع الخاضعين للقيمة المضافة تطبق عليهم "الفاتورة الإلكترونية"

منذ 26 دقيقة
1491
مستشار زكوي: جميع الخاضعين للقيمة المضافة تطبق عليهم "الفاتورة الإلكترونية"

عادل الحربي (صدى):
أكد المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن جميع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ستطبق عليهم لائحة "الفاتورة الإلكترونية" .

وأوضح الحربي أنه ابتداء من 4 ديسمبر 2021 ، ستبدأ المرحلة الأولى، ومتطلباتها أن يكون هناك نظام إلكتروني متصل بالانترنت يكشف التلاعب.

وأضاف: "يجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يحتوي على برامج محاسبية معترف بها في المملكة، ولن نقبل صرف أي فاتورة خارج هذا النظام الإلكتروني،".

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستكون في يناير 2023، قائلا: "أخذنا في الحسبان أننا نتعامل مع شركات مختلفة والمرحلة الثانية ستكون على أجزاء لكل جزء منها متطلبات تقنية خاصة، وسنمهل المكلفين حسب كل فئة فترة 6 أشهر قبل تجهيز المتطلبات التي نحتاجها".

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط ومتطلبات الفاتورة الإلكترونية

 

المملكة
ضريبة القيمة المضافة
الفاتورة الإلكترونية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أحدث التعليقات

abdul
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غير الشكل
مافي تطابق بين الاثنين
ابو محمد 😎 ✍️
يا للخباله والهباله اللي مالها حد يحدهااا ويمنعها من التقدم ..
abdul
150 مليون حاج لا تصدّقه الاحصائات السنوية للحجاج ولا العقل السوي للمؤمن، حيث معدل الحجاج مليونين فقط، ربما زاد قليلا او نقص في بعض...
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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