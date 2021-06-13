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نجم منتخب الإمارات علي مبخوت على ردار الاتحاد

منذ 38 دقيقة
1551
نجم منتخب الإمارات علي مبخوت على ردار الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
عرض وسيط لاعبين عربي نجم منتخب الأمارات علي مبخوت، على نادي الاتحاد لأجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد التعاقد مع "مبخوت" فرصة لنادي الاتحاد لحاجته لمهاجم أجنبي بعد الأداء المتواضع الذي قدمه العربي ألكساندر بريجوفيتش، وفقًا لصحيفة "هاتريك".

كما فشل الاتحاد في حسم صفقة الكاميروني فنسنت أبو بكر الذي انتقل إلى صفوف النصر.

وأحرز "مبخوت" خلال تواجده مع نادي الجزيرة 25 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، كما تألق مع منتخب الإمارات.

علي مبخوت، منتخب الأمارات، نادي النصر، نادي الجزيرة، فنسنت أبوبكر

الاتحاد
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منتخب الإمارات
علي مبخوت

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب،
إبن سمومة
الحمدلله الذي أعزنا بنعمة الإسلام،وأكرمنا بالإيمان،ورحمنا بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
واضح*** وصريح***
هل يعتبر في هذه الحالة في حكم المال السائب..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة صاحبهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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