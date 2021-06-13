نجم منتخب الإمارات علي مبخوت على ردار الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
عرض وسيط لاعبين عربي نجم منتخب الأمارات علي مبخوت، على نادي الاتحاد لأجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويعد التعاقد مع "مبخوت" فرصة لنادي الاتحاد لحاجته لمهاجم أجنبي بعد الأداء المتواضع الذي قدمه العربي ألكساندر بريجوفيتش، وفقًا لصحيفة "هاتريك".
كما فشل الاتحاد في حسم صفقة الكاميروني فنسنت أبو بكر الذي انتقل إلى صفوف النصر.
وأحرز "مبخوت" خلال تواجده مع نادي الجزيرة 25 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة، كما تألق مع منتخب الإمارات.
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