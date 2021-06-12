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عبدالعزيز المريسل : مشروع النصر 2030 م .. والتكويش على البطولات قادم
منذ يوم
1610
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 912
منذ 21 ساعة
ممكن مع الرؤية 2030 النصر يكوش على الكرة العالميه وبطولة الأندية العالميه ويكون رقم 1 عالميا ..
ياعبدالعزيز المريسيل بطل كذب وأفتراء واتقي الله وحاول أن تحج مع البقرة هذه السنة .
faeiz1122
عدد التعليقات : 2632
منذ 15 ساعة
هالآدمي وجهه مغسول بمرقه زي مايقولون مايستحي كل العالم عارفين انه كذاب وكل شوي بسالفه
كلام مليان
عدد التعليقات : 611
منذ 15 ساعة
الله يخلي صندوق الاستثمارات يكب عليكم خلال 3 مواسم 4 مليار ريال الى الان
كل موسم تغير 4 الى 6 اجانب بالراحه وباعلى الاسعار + اي لاعب محلى ترغب فيه ياتي طيااااره بدون مفاوضات بس اشر
+ 19 بلنتي في كل موسم هذا اقل شي
مع ان هذا النادي طول عمره ميزانيته ما تتجاوز عقد لاعب واحد مثل تاليسكا في الموسم كله مع وجود خالدبن فهد الى مادعم صفة شايع شراحيلي , حتى اصبحت صفقه الفقر تلازمكم لكن دام هذا الصرف المهول بالمليارات لو صرف على الفيصلي كان كوش على كل شي
وحسبنا الله ونعم الوكيل
فهد العتيبي
عدد التعليقات : 12
منذ 13 ساعة
اول قل ان شاء الله بعد عمر طويل...
ثانيا بعد عمر طويل بتموت ما كوش النصر على البطولات لا في 2030 ولا في 3330 وبطولاته اللي بيحققها ماتدعدى أصابع اليدد.... اطمن وطمن نصرك ونصراوييك وراك
رااايق
عدد التعليقات : 9331
منذ 10 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا***
نصراوي سابق
عدد التعليقات : 912
منذ 3 دقائق
وما النصر الإ من عند الله .
أما نصرك يالمريسيل نصر فشة أضحوكة يتناقلها الناس ويضحكون عليك وعليها ..
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أحدث التعليقات
ابو فهد
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..
شرحبيل
الحريم انهبلو
عبدالله
وش الثوارة ذي
عبدالله
بعدي بأم خمس تجعلها أشلاء
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