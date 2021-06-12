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عبدالعزيز المريسل : الهلال لم يحقق أي بطولة خارجية من عام 2003 - 2018
منذ 10 ساعات
1132
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 611
منذ ساعتين
يا ام زكي النصر خلال 25 سنه لم يحقق اي بطوله محليه هههههههههه
والله وطلع للقرنبع ريش بعد فلوس صندوق الاستثمارات
بعد الفقر ولاعبين رجيع ويتصدق عليهم الاتحاد بمحترفين اجانب
صاروا يجيبون لاعب ب100مليون
سعود قحطاني
عدد التعليقات : 1
منذ 8 دقائق
المؤرخ مسيلمه الكذاب يطل عليكم ولا يزال مرض الهلال يلازمه
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