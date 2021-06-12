نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

منذ 9 ساعات
1149
بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

محمد السعران (صدى):
عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغاً بلدياً متنوعاً ، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو .

وأوضح رئيس البلدية الأستاذ "سعيد بن علي آل مصمع" أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء ، مبيناً أنه تمت معالجة 77 بلاغاً متعلقاً بأعمال النظافة ، إضافة إلى معالجة 115 بلاغاً لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية والعديد من البلاغات الأخرى .

وأضاف "آل مصمع" أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يسهم في إزالة أسبابها ، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية .

البلاغات
بلدية رجال ألمع
المنصة الرقمية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب،
إبن سمومة
الحمدلله الذي أعزنا بنعمة الإسلام،وأكرمنا بالإيمان،ورحمنا بنبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
واضح*** وصريح***
هل يعتبر في هذه الحالة في حكم المال السائب..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامة صاحبهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

بلجيكا تسحق روسيا بثلاثية نظيفة في يورو 2020
بلجيكا تسحق روسيا بثلاثية نظيفة في يورو 2020
منذ 22 دقيقة 1409
فيديو.. موقف محرج لميركل لحظة وصولها للمشاركة في قمة مجموعة السبع
فيديو.. موقف محرج لميركل لحظة وصولها للمشاركة في قمة مجموعة السبع
منذ 27 دقيقة 1612
شاهد.. لحظة انتشال سيارة مواطن بعد سقوطها في البحر بتبوك
شاهد.. لحظة انتشال سيارة مواطن بعد سقوطها في البحر بتبوك
منذ 35 دقيقة 1746
نجم منتخب الإمارات علي مبخوت على ردار الاتحاد
نجم منتخب الإمارات علي مبخوت على ردار الاتحاد
منذ 38 دقيقة 1547
مشترك في "ذا فويس كيدز" يكسر جمجمة زميله بآلة حادة ويفر هاربا 
مشترك في "ذا فويس كيدز" يكسر جمجمة زميله بآلة حادة ويفر هاربا 
منذ 44 دقيقة 471
القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة في المنطقة الشرقية
القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة في المنطقة الشرقية
منذ 49 دقيقة 1583
فنلندا تفوز على الدنمارك بهدف نظيف وتحقق أول 3 نقاط أوروبية
فنلندا تفوز على الدنمارك بهدف نظيف وتحقق أول 3 نقاط أوروبية
منذ 51 دقيقة 1537
شاهد.. صور غريبة لعمالة سائبة وملابس داخلية في معرض فوتوغرافي بالمدينة
شاهد.. صور غريبة لعمالة سائبة وملابس داخلية في معرض فوتوغرافي بالمدينة
منذ 53 دقيقة 1765
محمد الذايدي : الهلال " زعيم " الأندية السعودية في جميع الألعاب
محمد الذايدي : الهلال " زعيم " الأندية السعودية في جميع الألعاب
منذ 55 دقيقة 351
عدنان جستنية : هذا رأيي في مدرب الإتحاد كاريللي
عدنان جستنية : هذا رأيي في مدرب الإتحاد كاريللي
منذ 56 دقيقة 340