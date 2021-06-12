نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مي العيدان تكشف عن تفاصيل إصابتها بتليف الرئة

منذ 39 دقيقة
433
مي العيدان تكشف عن تفاصيل إصابتها بتليف الرئة

خالد الظفيري (صدى):
روت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تفاصيل إصابتها بمرض تليف الرئة ومعاناتها منه قبل سنوات، كاشفة السبب الحقيقي وراء الإصابة.

وقالت مي العيدان، إن السبب وراء إصابتها بتليف الرئة يعود إلى كثرة الجلوس على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، ما أدى إلى نقص نسبة الأكسجين في الدم.

وأوضحت أن العلاج يكون عن طريق عملية جراحية تستغرق ربع ساعة فقط، مشيرة إلى أنها عندما أصيبت بتليف في الرئة، كما تم عمل فتحة في الرقبة من الأمام وتركيب ”تيوب“، لمدة أسبوع كامل.

ولفتت إلى أنهم كانوا يدخلون "بايب" بفتحة في رقبتها، ويقومون بسحب الماء الخارجي الذي تجمع بسبب الأكسجين، حتى يخرج ”دم"، موضحة أن السحب هذا يتم كل عدة ساعات ولمدة أسبوع مع علاج طبيعي كون عضلات الجسم ضعفت بسبب الجلوس في العناية المركزة.

وتابعت أنه بعد مرور الأسبوع تم نزع النسوي من فتحة رقبتها وغادرت المستشفى بعد 10 أيام، مشيرة إلى أنه تم تركيب ”بلاستر“ على رقبتها وبعد شهر ونصف، أغلقت الفتحة التي كانت في رقبتها تماما.

 

 

عملية جراحية
العناية المركزة
مي العيدان
نقص الأكسجين
تليف الرئة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13351
منذ دقيقة
فيه لحظات في الحياة وفيه ساعات وفيه سنوات كلها تمر على خير المهم لا يأس ولا قنوط من رحمة الله. شافاك الله كنت آخر من أصيب بالجدري ونجى منه عام ١٩٨٥

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فيه لحظات في الحياة وفيه ساعات وفيه سنوات كلها تمر على خير المهم لا يأس ولا قنوط من رحمة الله. شافاك الله كنت آخر...
ع. س. ع
الإتحاد الآسيوي الفاسد هذا نيشيمورا نسخة خليجية حسبنا الله ونعم الوكيل
بلبل البحر
الله يشفيها.. (وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ)
بلبل البحر
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه باالغصب الطيب او العنيف ، اني خيرتك فااختاااري ..

أخر الأخبار

مواطنة تتفاجئ بتصرف خادمتها
مواطنة تتفاجئ بتصرف خادمتها
منذ 28 دقيقة 652
من الماضي .. حديث طويل بين الملك فهد رحمه الله والكابتن نواف التمياط
من الماضي .. حديث طويل بين الملك فهد رحمه الله والكابتن نواف التمياط
منذ 28 دقيقة 422
السواق نجا بأعجوبة
السواق نجا بأعجوبة
منذ 30 دقيقة 338
محمد صلاح يثير غضب الجماهير بسبب تجاهله لحادثة " إريكسن"
محمد صلاح يثير غضب الجماهير بسبب تجاهله لحادثة " إريكسن"
منذ 34 دقيقة 1687
مي العيدان تكشف عن تفاصيل إصابتها بتليف الرئة
مي العيدان تكشف عن تفاصيل إصابتها بتليف الرئة
منذ 39 دقيقة 433
"المحياني" يسافر إلى تونس لإقامة المعسكر الإعدادي لنادي الأهلي
"المحياني" يسافر إلى تونس لإقامة المعسكر الإعدادي لنادي الأهلي
منذ 52 دقيقة 1677
السويلم: التأخير في تنفيذ بعض مشاريع الإسكان كان بسبب كورونا وتم إخطار المستفيدين " فيديو "
السويلم: التأخير في تنفيذ بعض مشاريع الإسكان كان بسبب كورونا وتم إخطار المستفيدين " فيديو "
منذ ساعة 1709
كلن على همه سرى
كلن على همه سرى
منذ ساعة 735
باكستاني واختراع جديد
باكستاني واختراع جديد
منذ ساعة 863
حادثة غير متوقعة داخل ملعب كرة سلة
حادثة غير متوقعة داخل ملعب كرة سلة
منذ ساعة 655