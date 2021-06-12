مي العيدان تكشف عن تفاصيل إصابتها بتليف الرئة

خالد الظفيري (صدى):
روت الإعلامية الكويتية مي العيدان، تفاصيل إصابتها بمرض تليف الرئة ومعاناتها منه قبل سنوات، كاشفة السبب الحقيقي وراء الإصابة.
وقالت مي العيدان، إن السبب وراء إصابتها بتليف الرئة يعود إلى كثرة الجلوس على جهاز التنفس الصناعي في العناية المركزة، ما أدى إلى نقص نسبة الأكسجين في الدم.
وأوضحت أن العلاج يكون عن طريق عملية جراحية تستغرق ربع ساعة فقط، مشيرة إلى أنها عندما أصيبت بتليف في الرئة، كما تم عمل فتحة في الرقبة من الأمام وتركيب ”تيوب“، لمدة أسبوع كامل.
ولفتت إلى أنهم كانوا يدخلون "بايب" بفتحة في رقبتها، ويقومون بسحب الماء الخارجي الذي تجمع بسبب الأكسجين، حتى يخرج ”دم"، موضحة أن السحب هذا يتم كل عدة ساعات ولمدة أسبوع مع علاج طبيعي كون عضلات الجسم ضعفت بسبب الجلوس في العناية المركزة.
وتابعت أنه بعد مرور الأسبوع تم نزع النسوي من فتحة رقبتها وغادرت المستشفى بعد 10 أيام، مشيرة إلى أنه تم تركيب ”بلاستر“ على رقبتها وبعد شهر ونصف، أغلقت الفتحة التي كانت في رقبتها تماما.