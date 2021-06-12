محمد صلاح يثير غضب الجماهير بسبب تجاهله لحادثة " إريكسن"

القاهرة (صدى):
أثار محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، غضب الجماهير لتجاهله حادثة سقوط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن.
ونشر "صلاح" صورة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أثناء قضائه لإجازته الصيفية متجاهلاً الحديث عن حالة "إريكسن" الصحية.
ووجه الجماهير نقدًا حادًا لـ "صلاح" واعتبروه تصرفًا غير لائق وفقًا لوصفهم لنشره هذه الصورة في توقيت حادثة "إريكسن" التي حركت قلوب الجميع للدعاء له.
وكانت صحيفة "صدى" نشرت خبرًا يفيد بأعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن تأجيل مباراة الدنمارك وفلندا بعد سقوط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه خلال المباراة.
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