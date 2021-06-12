حادثة غير متوقعة داخل ملعب كرة سلة

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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
فيه لحظات في الحياة وفيه ساعات وفيه سنوات كلها تمر على خير المهم لا يأس ولا قنوط من رحمة الله. شافاك الله كنت آخر...
ع. س. ع
الإتحاد الآسيوي الفاسد هذا نيشيمورا نسخة خليجية حسبنا الله ونعم الوكيل
بلبل البحر
الله يشفيها.. (وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ)
بلبل البحر
سبحان الله
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه باالغصب الطيب او العنيف ، اني خيرتك فااختاااري ..
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