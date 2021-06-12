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إذا هذا أوله ينعاف تاليه
منذ 53 دقيقة
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دكتور رايق بن فايق
تكلفة تركيب الطاقة الشمسية لا تقل عن سعر فواتير الكهرباء لمدة 20 عام اصبح كل شيء باهظ الثمن والشركات والتجار يتسابقون على رفع الأسعار...
دكتور رايق بن فايق
الملك فهد رجل قاد بلاده إلى بر الأمان خلال حرب الخليج ومع ذلك لم يتأثر المواطن ماديا او معنويا رحمه الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله نها محنكسه من اول النهار
ابو محمد 😎 ✍️
شخلعوهم وشلفطوهم ..
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مر الملك فهد من جواري ودخل المسرح من نفس باب دخولنا وكان مسرح العلوم وكان د محمد علي الحبشي هو من رد أوراق تعيني...
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