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عملية احتيال تستهدف " واتس آب " وتتسبب فى حظر الحسابات 

منذ 41 دقيقة
1698
عملية احتيال تستهدف " واتس آب " وتتسبب فى حظر الحسابات 

وكالات (صدى):
استخدم مجرمو الإنترنت مرة أخرى تقنية قديمة ظهرت سابقا عبر خدمة التراسل، تخدع المستخدمين للاستيلاء على رمز التعريف الشخصي أو رمز التحقق للوصول إلى الحسابات الخاصة بهم على واتساب.

كما يتطلب تسجيل الدخول إلى حساب واتساب، عادةً رمز التحقق أو PIN كود، جنبًا إلى جنب مع رمز تم إنشاؤه عشوائيًا يتم إرساله عبر خاصية الرسائل القصيرة SMS، إلى رقم الهاتف المسجل في الحساب الخاص بك على تطبيق التراسل.

ويعد السبب الرئيسي في انتشار عملية الاحتبال السيئة مرة أخرى، هو أن واتساب على وشك إجراء تغيير مهم، حيث كشف فريق WABetaInfo، وهي مدونة شهيرة تبحث في الإصدارات التجريبية من WhatsApp للكشف عن الميزات غير الجديدة القادمة للمنصة قبل إصدارها رسميا، عن دليل على ميزة جديدة تسمى "مكالمات فلاش"، بحسب صحيفة "express" البريطانية.

وتوفر  "مكالمات فلاش" للمستخدمين نفس المصادقة للتحقق من هويتك، ولكن عبر اتصالا هاتفيا بالرقم المسجل بالحساب، للتأكد من ملكية الحساب أو اطلاع المستخدم على رمز التحقق الخاص به والمكون من 6 أرقام بدلاً من إرساله في رسالة نصية.

الإنترنت
تطبيق واتساب
المكالمة
رمز التحقق
عملية الاحتيال

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