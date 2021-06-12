بالصور.. مواصفات وأسعار XD3 وXD4 الديزل

وكالات (صدى):
أزاحت شركة "ألبينا" المتخصصة في تعديل السيارات الخاصة بشركة BMW، الستار عن سياراتها الجديدة XD3 و XD4 ، المحسنة من طرازي X3 و X4 الجديدتين.
وتتضمن التعديلات الجديدة الخاصة بالسيارات محرك ديزل مطور من بي إم دبليو سعة 3.0 لتر بست أسطوانات مزدوج التربو ينتج 389 حصان و 800 نيوتن متر من عزم الدوران، بزيادة 30 نيوتن متر عن سابقاتها من ألبينا.
أما عن المظهر الخارجي، فتظهر كلاً منهما بمظهر خارجي مقارب لتصميم سيارات الدفع الرباعي العادية X3 و X4 ، ولكن تم تغير وتطوير "مصابيح أمامية وخلفية LED، واكصدامات جديدة وعجلات قياس 20 بوصة" خاصة بطرازات ألبينا .
كما سيتم تقديم مجموعة من المكابح المركبة كخيار بالإضافة إلى مجموعة من العجلات المعدنية مقاس 22 بوصة بتصميم ألبينا المميز، كما توجد إعدادات خاصة بالطراز ونوابض أقصر وأكثر صلابة.
وتبلغ أسعار السيارتين بي إم دبليو ألبينا XD3 الجديدة من 104.500 دولار ، و بي إم دبليو ألبينا XD4 بسعر 108.400 دولار .