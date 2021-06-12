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"التعليم" تفتتح غداً مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد لتعزيز مهارات الطلبة

منذ 38 دقيقة
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"التعليم" تفتتح غداً مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد لتعزيز مهارات الطلبة

الرياض (صدى):
تبدأ وزارة التعليم يوم غدٍ الأحد افتتاح مراكز الدعم التعليمي الصيفية "عن بُعد" عبر منصة "مدرستي"، وذلك في كافة إدارات ومكاتب التعليم في المناطق والمحافظات؛ لبناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات وتنمية قدراتهم.

وتستمر خطة الوزارة في دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لمدة ستة أسابيع بدءاً من 3 ذو القعدة الجاري إلى 4 ذو الحجة المقبل، ومن 16 إلى 26 ذو الحجة.

وتسعى وزارة التعليم من خلال مراكز الدعم التعليمي الصيفية إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسية.

وتعتمد آلية عمل مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد على تخصيص مدرسة واحدة لكل مرحلة ابتدائية ومتوسطة للبنين وأخرى للبنات في كل إدارة أو مكتب للتعليم في المناطق والمحافظات بحيث لايزيد عدد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة.

وتركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي "القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم" وفقاً للجداول الدراسية المعدة لكافة صفوف المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المدرجة في الدليل الإجرائي للمراكز، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية.

ووضعت وزارة التعليم عدداً من الإجراءات والتعليمات الخاصة بهذه المراكز، حيث سيتم تخصيص مشرفين في كل إدارة تعليمية لمتابعة الأداء في تخصصات "الإدارة المدرسية، والعلوم الشرعية، واللغة العربية، وكذلك الرياضيات، والعلوم" إلى جانب مشرف تربوي، والتزام إدارات ومكاتب التعليم برفع تقارير إلى وكالة وزارة التعليم للتعليم العام عن مستوى التنفيذ لمراكز الدعم التعليمي الصيفية نهاية كل أسبوعين.

 

وزارة التعليم
التخصصات
المواد الدراسية
مراكز الدعم التعليمي
الأجازة الصيفية

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80800
منذ 9 دقائق
والله نها محنكسه من اول النهار

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله نها محنكسه من اول النهار
ابو محمد 😎 ✍️
شخلعوهم وشلفطوهم ..
د محمد ماجد بخش
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