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بالفيديو.. إمكانية استخدام الطاقة الشمسية كحل جذري لارتفاع فواتير الكهرباء

منذ 39 دقيقة
1599
بالفيديو.. إمكانية استخدام الطاقة الشمسية كحل جذري لارتفاع فواتير الكهرباء

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور سلطان بن جزيان، أستاذ العمارة المستدامة بجماعة "الإمامة"، عن إمكانية استخدام الطاقة الشمسية كحل جذري وعملي واقتصادي خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء.

وقال "سلطان" أن وجود الطاقة الشمسية سيدعم ويخفض الفواتير الشهرية للأسر ويمكن الاستفادة منها بشكل كامل فهى تتجه إلى التغذية المباشرة ونستفيد منها خلال ساعات النهار، بحسب ما صرح لقناة "Mbc".

وأضاف: "يحتاج نظام الطاقة الشمسية إلى وجود مساحة كافية ونوعية الألواح يمكن استبدالها بمعدل 10 سنوات وعمرها الافتراض يصل لـ 30 سنة".

أما عن إمكانية استخدام الأسر لهذه المنظمومة، قال "بن جزيان": "أعتقد من الصعب الاستفادة من منظومة الطاقة الشمسية نظرًا للمساحة ووجود عدد من الأسرالمختلفة في مبنى واحد فلا يوجد تنظيم استهلاك يجمع بينهم".

وتابع: "في حالة كان الأسرة تمتلك منزل خاص بها ووجود مساحة كافية فهنا الطاقة الشمسية يكون مناسب لها لأنها تعرف استهلاكها من الكهرباء وسيكون طريقة تنظيمية لها".

 

 

فواتير الكهرباء
ألواح الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية
فصل الصيف
استهلاك الكهرباء

التعليقات

دكتور رايق بن فايق
دكتور رايق بن فايق عدد التعليقات : 440
منذ دقيقة
تكلفة تركيب الطاقة الشمسية لا تقل عن سعر فواتير الكهرباء لمدة 20 عام اصبح كل شيء باهظ الثمن والشركات والتجار يتسابقون على رفع الأسعار من اجل رفع الضريبة والميتهلك هو الضحية

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
تكلفة تركيب الطاقة الشمسية لا تقل عن سعر فواتير الكهرباء لمدة 20 عام اصبح كل شيء باهظ الثمن والشركات والتجار يتسابقون على رفع الأسعار...
دكتور رايق بن فايق
الملك فهد رجل قاد بلاده إلى بر الأمان خلال حرب الخليج ومع ذلك لم يتأثر المواطن ماديا او معنويا رحمه الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله نها محنكسه من اول النهار
ابو محمد 😎 ✍️
شخلعوهم وشلفطوهم ..
د محمد ماجد بخش
مر الملك فهد من جواري ودخل المسرح من نفس باب دخولنا وكان مسرح العلوم وكان د محمد علي الحبشي هو من رد أوراق تعيني...

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