أطعمة ومشروبات تجنبي تناولها قد تحرمك من الأمومة

أميرة خالد (صدى):
تغفل الكثير من الفتيات الأضرار الناجمة عن تناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات والتي تعد حائلا بينها وبين تحقيق حلم الأمومة.
ونستعرض قائمة بتلك الأطعمة والمشروبات وتشمل الأطعمة المصنعة فهي محملة بالدهون MSG ومستويات عالية من شراب الذرة بالفركتوز ضارة جدًا للجسم.
الكافيين: تناول أكثر من 3 أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من فرص الحمل بنسبة 50٪.
السكر: يجعل من الصعب على الهرمونات التناسلية أن تعمل بشكل صحيح، وتلعب هذه الهرمونات دورًا مهمًا في إطلاق البويضة في قناة فالوب.
الشوكولاتة: مليئة بالكافيين ونسبة عالية من السكر، استهلاك الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤثر على الجهاز التناسلي.
فول الصويا ومنتجاته: استهلاك الكثير من بروتين الصويا يمكن أن يسبب مشاكل العقم، يحتوي على شكل نباتي من الاستروجين والفيتويستروغنز ، والتي تعمل بمثابة هرمون مضاد للحمل.
الأسماك عالية الزئبق: الزئبق ضار بنمو الجهاز العصبي للطفل، كما يتسبب الزئبق في حدوث تشوهات خلقية ويساهم في انخفاض الوزن عند الولادة.
الكحول والتدخين: الكحول يسبب مشاكل الصحة الإنجابية لدى النساء، ويعزز عدم التوازن الهرموني في الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن.