نادي "كالياري" يفتح الطريق للهلال للتعاقد مع جواو بيدرو

طلال الغامدي (صدى):
أعلنت إدارة نادي "كالياري" الإيطالي عن قرارها ببيع عدد من نجومهم في الميركانو الصيفي الحالي وأبرزهم البرازيلي جواو بيدرو.
ويتيح هذا القرار لنادي الهلال الطريق لحسم الصفقة مع "بيدرو" في الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد "2021 -2022".
ويضع الهلال "بيدرو" على قائمة اهتماماته ويحاول التعاقد معه، لتعويض الرحيل المرتقب للإيطالي سيباستيان حيوفينكو.
وجاء هذا القرار من النادي الإيطالي بسبب احتياج "كالياري" إلى جمع الأموال، للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي ضربت النادي.