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منتخب الصالات يقيل مدربه "سيليروش" ويعين البرازيلي "ماركينيوس" بديلا له 

منذ 31 دقيقة
1351
منتخب الصالات يقيل مدربه "سيليروش" ويعين البرازيلي "ماركينيوس" بديلا له 

عبدالرحمن الحميدي (صدى):
أعلن منتخب الصالات عن إقالة مدربه الإسباني لويس سيليروش، بعد الخسارة القاسية من المغرب، موضحا أنه تم التعاقد مع مدرب الشارقة الإماراتي البرازيلي خافيير ماركينيوس، لقيادة منتخب كرة الصالات السعودي.

وتعتبر صفقة مدوية للمدرب البرازيلي خافيير ماركينيوس، فهو أحد أفضل المدربين العالمين القلائل الذين يمزجون العلم مع التدريب باستخدام كافة التقنيات الحديثة والمتطورة خافير ماركينهوس، كما سبق له الفوز بجائزة أفضل مدرب لكرة القدم بالصالات التي تقدمها “فيوتسال بلانيت” بواقع أربع مرات، كما فاز ببطولة الدوري البرازيلي في 2015.

وكان المنتخب المغربي فاز على منتخب الصالات السعودي بنتيجة 8-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب لكرة الصالات.

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