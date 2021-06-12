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" تقني عسير " ينظم حملة تطعيم ضدكورونا بالتعاون مع "صحة عسير"

منذ 14 ساعة
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" تقني عسير " ينظم حملة تطعيم ضدكورونا بالتعاون مع "صحة عسير"

حسين العلي (صدى):
تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير ، حملة لتطعيم منسوبي " تقني عسير " باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بمقر الكلية التقنية بأبها في جوحان.

والمستهدفين من هذه الحملة هم المتدربين والذين وصل تحصينهم إلى 47 ٪ فيما وصل التحصين للموظفين 93 ٪ .

وثمن مديرعام "تقني عسير" الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة الصحة ، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات ، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.

وقدم د.الحفظي شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير وكافة فريق العمل ، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم منسوبي " تقني عسير ".

داعيا الله سبحانه و تعالى أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه .

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