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حادث مروع في الكويت بسبب تهور شاب
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129158
منذ دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. التهور من حركات وخطفات الشيطان ، اعاذنا الله منه ومن نزغاته .. آمين ..
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