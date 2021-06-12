وزير الرياضة يعلن افتتاح البطولة الآسيوية الـ23 لكرة اليد "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن افتتاح البطولة الآسيوية الـ23 لكرة اليد.
وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:"نرحب بكم جميعا في السعودية، ونسعد باستضافتكم في بلدكم الثاني الذي سيحتضن البطولة الآسيوية 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد الرجال".
وأضاف:"البطولة القارية الكبرى المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد والتي تعد امتدادا لاستضافة المملكة للعديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى".
وتابع:"في ظل الدعم غير المحدود الذي نجده من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، أصبحت بلادنا مركزًا عالميًا مهمًا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب".