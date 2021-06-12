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وزير الرياضة يعلن افتتاح البطولة الآسيوية الـ23 لكرة اليد "فيديو"

منذ 7 دقائق
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وزير الرياضة يعلن افتتاح البطولة الآسيوية الـ23 لكرة اليد "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن افتتاح البطولة الآسيوية الـ23 لكرة اليد.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:"نرحب بكم جميعا في السعودية، ونسعد باستضافتكم في بلدكم الثاني الذي سيحتضن البطولة الآسيوية 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد الرجال".

وأضاف:"البطولة القارية الكبرى المؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد والتي تعد امتدادا لاستضافة المملكة للعديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى".

وتابع:"في ظل الدعم غير المحدود الذي نجده من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، أصبحت بلادنا مركزًا عالميًا مهمًا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب".

 

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزارة الرياضة
البطولة الآسيوية الـ23 لكرة اليد

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أحدث التعليقات

مغابش
ياسلام سلم والله من أجمل ما قرأت من تقارير لما جمع من فنون في اللغة والادب وكذلك جمال الخط العربي
4lovex2
الشيطان ذكي جعل الأب ينسى طفله 👹😈 واو خبيث
4lovex2
ياما انا حذرت وقلت أن تأخذ الفتاة حذرها وش المانع إلي يمنعها بعدم حمل سلاح بشنيطتها البسيطة لو انها معها مسدس أو على الأقل...
ابويزيد
ويذكر أن هالك، ارتبط اسمه في وقتٍ سابق، بالانضمام إلى الفريق بنادي النصر,اقول ياماجد محمد هذا دجل على الجمهوروذا كان الهلال اخذ ماعافه النصر...
الرمز
موتو بغيضكم وحسدكم وخوفكم ايه المتعصبين وانتضرو الموت الاصفر جايكم ,,,,,

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