تعادل المنتخب الويلزي والسويسري في الجولة الأولى لدور المجموعات

وكالات (صدى):
تعادل كلاً من المنتخب الويلزي والسويسري بنتيجة "1-1" في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات على ستاد باكو عاصمة أذربيجان.
وأحرز "بريل امبولو" التقدم في الدقيقة 49 حيث سدد رأسية قوية في شباك المنتخب الويلزي.
وسجل "كيفير مور" لصالح ويلز هدف التعادل في الدقيقة 74 من المباراة من رأسية بعدما لعب عرضية استقبلها بالرأس لتسكن في شباك سويسرا.
أما "ماريو جافرانوفيتش" سجل هدف لصالح سويسرا في الدقيقة 85، لكن بعد ذلك ألغى حكم الفيديو الساعد الهدف بداعي وجود تسلل في عملية بناء الهجمة.