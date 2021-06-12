رسالة مؤثرة من سعيد المولد للأهلي بعد رحيله:" تشرفت بالعمل مع الجميع"

نواف السالم (صدى):
حرص اللاعب سعيد المولد، على توديع نادي الأهلي وجماهيره بكلمات مؤثرة عقب الرحيل عن صفوفهم والتوقيع لنادي الاتفاق بداية من الموسم المقبل.
وكتب سعيد المولد:"بعد توقيعي مع نادي الاتفاق تنتهي مسيرتي رفقة الأهلي، صاحب الفضل عليا بعد الله في كل شيء، أحب أشكر كل من عملت معهم خلال السنوات الماضية الأجهزة الإدارية والفنية والطبية ووزملائي اللاعبين، تشرفت بالعمل مع الجميع واستفدت منكم الكثير".
وتابع:"شكر خاص لجمهور النادي الأهلي، ولكل شخص وقف معي وساندني طوال مسيرتي مع النادي وأتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام".