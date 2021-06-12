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رسالة مؤثرة من سعيد المولد للأهلي بعد رحيله:" تشرفت بالعمل مع الجميع"

منذ 40 دقيقة
1698
رسالة مؤثرة من سعيد المولد للأهلي بعد رحيله:" تشرفت بالعمل مع الجميع"

نواف السالم (صدى):
حرص اللاعب سعيد المولد، على توديع نادي الأهلي وجماهيره بكلمات مؤثرة عقب الرحيل عن صفوفهم والتوقيع لنادي الاتفاق بداية من الموسم المقبل.

وكتب سعيد المولد:"بعد توقيعي مع نادي الاتفاق تنتهي مسيرتي رفقة الأهلي، صاحب الفضل عليا بعد الله في كل شيء، أحب أشكر كل من عملت معهم خلال السنوات الماضية الأجهزة الإدارية والفنية والطبية ووزملائي اللاعبين، تشرفت بالعمل مع الجميع واستفدت منكم الكثير".

وتابع:"شكر خاص لجمهور النادي الأهلي، ولكل شخص وقف معي وساندني طوال مسيرتي مع النادي وأتمنى لكم التوفيق في قادم الأيام".

الاتفاق
الأهلي
الجماهير
سعيد المولد

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الفرحه تعمل عماااايل التهاااويل والموااايل ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. التهور من حركات وخطفات الشيطان ، اعاذنا الله منه ومن نزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلام مهم ومفيد يا دكتور ، جزاك الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاها ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. راعي ممتااز حريص على القطيع ..

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