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ما يحتاج راعي معهم
منذ 51 دقيقة
424
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التعليقات
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أحدث التعليقات
مغابش
ياسلام سلم والله من أجمل ما قرأت من تقارير لما جمع من فنون في اللغة والادب وكذلك جمال الخط العربي
4lovex2
الشيطان ذكي جعل الأب ينسى طفله 👹😈 واو خبيث
4lovex2
ياما انا حذرت وقلت أن تأخذ الفتاة حذرها وش المانع إلي يمنعها بعدم حمل سلاح بشنيطتها البسيطة لو انها معها مسدس أو على الأقل...
ابويزيد
ويذكر أن هالك، ارتبط اسمه في وقتٍ سابق، بالانضمام إلى الفريق بنادي النصر,اقول ياماجد محمد هذا دجل على الجمهوروذا كان الهلال اخذ ماعافه النصر...
الرمز
موتو بغيضكم وحسدكم وخوفكم ايه المتعصبين وانتضرو الموت الاصفر جايكم ,,,,,
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