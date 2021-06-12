الاتحاد الكويتي يقدم احتجاجًا ضد حكم مباراة الأردن

وكالات (صدى):
قدم الاتحاد الكويتي احتجاجًا ضد حكم مباراة الكويت مع منتخب الأردن في تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.
وتفصيلاً، قدم الاتحاد الكويتي احتجاجًا على الحكم البحريني نواف شكرالله لتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء أمام الأردن، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.
ويحتج الاتحاد الكويتي على الحكم وفقًا للقطة في الدقيقة 40 حيث يرى الاتحاد الكويتي أن الكرة لمست يد أحد لاعبي منتخب الأردن داخل منطقة الجزاء ورفض الحكم البحريني احتساب ركلة جزاء.
وكان المنتخب الكويتي قد تعادل سلبيًا مع الأردن لحساب المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.