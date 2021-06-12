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استشاري: انخفاض خصوبة الرجال بسبب التلوث البيئي والمركبات الكيميائية التي يفرزها البلاستيك "فيديو"

منذ 13 دقيقة
1308
استشاري: انخفاض خصوبة الرجال بسبب التلوث البيئي والمركبات الكيميائية التي يفرزها البلاستيك "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
قال الدكتور عبدالله الفاخري، أخصائي في جراحة العقم والإنجاب والذكورة، إن انخفاض خصوبة الرجال بسبب التلوث البيئي والمركبات الكيميائية التي يفرزها البلاستيك.

وأوضح عبدالله الفاخري خلال لقاء بقناة الإخبارية أن المركبات الكيميائية تكون مواد تسبب نقص هرمون الذكورة إضافة إلى وجود أمراض عضوية كمرض السكري والسمنة المفرطة التي أدت بدورها إلى نقص هرمون الذكورة.

وأشار إلى أن المركبات البلاستيكية تفرز بعض المواد التي اختصاصها قد يسبب خفض هرمون الذكورة، لافتا إلى أمثلة للمركبات البلاستيكية وتشمل الصحون البلاستيك والأكياس البلاستيكية وزجاجات المياه.

 

البلاستيك
التلوث البيئي
خصوبة الرجال
عبدالله الفاخري
جراحة العقم والإنجاب والذكورة
المركبات الكيميائية

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
ليييه زباله هو 😂
4lovex2
حياه الله هههههههه مالوم رب العالمين ذنوب الناس متزايدة بقوة صاروا يبطرون بنعمة ولا يقدرون نعمه
4lovex2
يكثررر الحوادث إلي تصير له وينجو منها وش هالادمي له ٧٠ روح😂
4lovex2
١٠٠ريال 😃 واو والله رخيص مرررررره يحظهم والله يقولون بعد ب إندونيسيا بأرخص يجي ب٥٠ ريال 😆🤣 يحظهم والله حنا ارخص واحد عندنا تلقاه...
Reem
فشلتونا ارجعو بس

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