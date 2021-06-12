بالفيديو.. لاعبو إندونيسيا يرفضون عزف نشيدهم الوطني احترامًا لصوت الأذان

وكالات (صدى):
وثق مقطع فيديو موقف رائع من لاعبين منتخب إندونيسيا الذي رفضوا عزف النشيد الوطني بسبب صوت الأذان في مساجد دبي.
وظهر اللاعبون وهم داخل أرضية الملعب أثناء عزف النشيد ليرتفع صوت الأذان ليطالبوا على الفور بوقف النشيد حتى نهاية الآذان.
ولاقت هذه اللفتة الرائعة إشادة واسعة من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي لاحترام لاعبي إندونيسيا الأذان.
وكان منتخب الإمارات قد حقق فوزه الثالث توالياً على حساب إندونيسيا بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة على ملعب زعبيل.
وجاء ذلك خلال الجولة الثامنة للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.