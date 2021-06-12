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إنسان تدشن اللجنة العمالية كأول منظمة خيرية بالمملكة

منذ 11 ساعة
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إنسان تدشن اللجنة العمالية كأول منظمة خيرية بالمملكة

بدر الحارثي (صدى):
دشن المهندس محمد بن علي الياسين مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) اللجنة العمالية بالجمعية ، كأول جهة خيرية في القطاع غير الربحي أسندت إليها تكوين لجنة العمل بقرار من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بحضور م. ناصر بن عبد العزيز الجريّد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، ود. فيحان بن مساعد العتيبي نائب رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، و أ. فواز فلاح المطيري أمين عام اللجنة الوطنية للجان الجمالية بالمملكة، و أ. محمد الدوسري، مدير اللجان العمالية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . وقيادات وموظفي الجمعية . وتضمن التشكيل عدد 8 أعضاء أساسيين، و8 أعضاء احتياطيين .

وبدأ حفل التدشين بعرض مرئي عن مسيرة الجمعية منذ تأسيس على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ، وتوالى على رئاستها رجال أكفاء، إلى أن حظيت برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز ـ أمير منطقة الرياض ، رئيس مجلس إدارة الجمعية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز ـ نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة ـ ورئيس اللجنة التنفيذية .

تلا ذلك توقيع لائحة اللجنة العمالية بالجمعية ، ثم ألقى المهندس الياسين كلمة رحب فيها بالحضور وقال " إن تدشين اللجنة العمالية بالجمعية يأتي انطلاقا من اهتمام حكومتنا الرشيدة بتنظيم الخطط التنموية ، والأخذ بأوجه التطوير والتنمية، وإيجاد بيئة عمل محفزة ومثالية في جميع القطاعات، مما ينعكس إيجابا على الإنتاجية، ويساهم برفع كفاءة العاملين والذي بدوره يعزز الأثر الأعمق على النهضة التنموية في كافة المجالات.

مبيناً أن القطاع غير الربحي أحد ركائز التنمية في المملكة والتي نصت عليه رؤية المملكة 2030، لذا فقد حرصت الدولة أيدها الله على تأسيس القوانين وسن التشريعات التي من أجلها أن تساهم في توفير بيئة عمل مناسبة لكافة الموظفين، وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع كفاءة العاملين ، وتحقيق استقرار علاقة العمل، مما يعود بالفائدة المباشرة على المستفيدين وتقديم خدمات متميزة ترتقي إلى الطموح وتلامس احتياجاتهم ، وتحقق رغباتهم .

وأعرب الياسين عن شكره وتقديره للجنة الوطنية للجان العمالية، ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهودهم الملوسة وحرصهم على إيجاد بيئة مناسبة لموظفي القطاع الخيري ، واختيارهم لجمعية إنسان، ومنحها الثقة والفرصة لتجربة اللجنة العمالية ومعالجة قضايا الموظفين، مما سيكون له الأثر على باقي الجمعيات الخيرية .

تلا ذلك كلمة للمهندس ناصر بن عبد العزيز الجريّد ثمّن فيها دور جمعية إنسان في تشكيل اللجنة العمالية ، وحرصها على تفعيل أهداف اللجنة العمالية ، كما تطرق إلى مسيرة اللجنة العمالية بالمملكة ومشاركتها في المؤتمرات والندوات ، وإقامة العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات وكبرى الشركات الوطنية.

وفي ختام حفل التدشين كرم المهندس محمد بن علي الياسين أعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة ، كما قدم المهندس الجريد درعا تكريميا لجمعية إنسان . لدورهم في تشكيل اللجنة العمالية بالجمعية

جدير بالذكر أن مهام اللجنة العمالية تضمنت التحدث باسم موظفي الجمعية والتعبير عن رأيهم، والتفاوض نيابة عنهم لإيصال صوتهم لإدارة الجمعية، واستقبال اقتراحات وشكاوي الموظفين والقيام بدراستها ورفع التوصيات والطلبات بشأنها لإدارة الجمعية، إضافة إلى صياغة وإقرار وتعديل اللائحة التنظيمية للجنة وإجراءات تسيير أعمالها ، وكذلك دعوة المختصين من داخل وخارج الجمعية للاسترشاد برأيهم، ومناقشة الموضوعات المطروحة ، إضافة إلى تقديم المشورة والنصح للجمعية وللموظفين في كافة المخالفات والقضايا العمالية ، كما يحق للجنة الاعتراض على القرارات والإجراءات والتعديلات التي تمس الحقوق أو المكتسبات لموظفي الجمعية .

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ابو محمد 😎 ✍️
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ابو محمد 😎 ✍️
قد قال الفيفي فأجمل وأحسن .. وقال باقديم فأثم وأفتن ..
أبو عبد الرحمن ✍️
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