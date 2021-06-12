الهلال ينجح في ضمان الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد سداد جميع ديونه

ماجد محمد (صدى):
نجحت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في ضمان الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وتمكنت إدارة الهلال من تسديد جميع ديون النادي المقدرة بـ(24) مليون ريال تقريبًا، وحصلت بالفعل على شهادة الكفاءة المالية، بحسب تصريح خاص لـ"GoalSA ".
وكانت وزارة الرياضة أعلنت نجاح 3 أندية فقط في الحصول على شهادة الكفاءة المالية من بين جميع أندية الدوري، وهي أندية الفتح والفيصلي وأبها، ومنحت البقية فرصة حتى الـ21 من أغسطس المقبل لتقديم مستندات جديدة والحصول على الشهادة التي ستمنحهم حق قيد لاعبيهم الجدد.