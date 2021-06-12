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"الجهني" عن الصورة المتداولة له: أجبرت على ذلك لأمور تقنية في العملية

منذ 36 دقيقة
1754
"الجهني" عن الصورة المتداولة له: أجبرت على ذلك لأمور تقنية في العملية

الرياض (صدى):
علق الدكتور هاني الجهني، أستاذ مساعد بجامعة القصيم وإستشاري جراح مخ وأعصاب وعمود فقري، على الصورة المتداولة له من داخل غرفة العمليات وهو جالس على ركبتيه ليجري جراحة لـ "مريض كويتي".

وقال "الجهني" عن الصورة المتداولة له: "أحبتي.. هذه الوضعية ليست الأمثل لإجراء العمليات الجراحية، لكنني أجبرت عليها لأمور تقنية في العملية لا يتسع المقام لشرحها".

وأضاف: "في السعودية والخليج أطباء يقدمون أضعاف ما أقدم ويتفوقون علي خلقًا وعلمًا يستحقون الإشادة والتقدير.. اقترب عمري من الـ 40 فلا أطرب للمدح ولا أحزن للذم".

وحظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي وامتدحوا تفاني الطبيب "الجهني" في العمل أثناء أدائه العملية الجراحية معلنين عن فخرهم واعتزازهم به.

وكانت "صدى" نشرت خبرًا أفادت فيه أن "الجهني" أجرى عملية لـ استئصال ورم معقد بالمخ لشخص كويتي والذي أتى إلى المملكة بالتحديد في بريدة لإجراء العملية، رغم نصحه بالتوجه إلى أمريكا أو أوروبا لإجراء تلك العملية.

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عملية جراحية
الخليج العربي
جامعة القصيم
أوروبا
هاني الجهني

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تهور واستهتار بروحه اولا وفي عابري الطري ثانياً ، فإما الموت او المستشفى والسجن...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قد قال الفيفي فأجمل وأحسن .. وقال باقديم فأثم وأفتن ..
أبو عبد الرحمن ✍️
الأعمار بيد الله وحده لاشريك له ولاتخضع للدراسات ولاهرقطت الأطباء قال تعالى ((وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا...
أبو عبد الرحمن ✍️
مسكين طائر الخفاش في قفص الإتهام دائما. فايروس كورونا عقاب من رب العالمين للبشرية مسلمهم وكافرهم لأنهم عاثوا في الأرض بالفساد ولاحول ولاقوة إلا...

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