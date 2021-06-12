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نهاية الاستهتار عند الاشارة
منذ ساعة
455
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129144
منذ 17 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. تهور واستهتار بروحه اولا وفي عابري الطري ثانياً ، فإما الموت او المستشفى والسجن أخيراً ..
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