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بالفيديو.. لاعب الزمالك يعلق على مفاوضات النصر معه

منذ 52 دقيقة
1904
بالفيديو.. لاعب الزمالك يعلق على مفاوضات النصر معه

نواف السالم (صدى):
رد لاعب نادي الزمالك المصري، محمود حمدي "الونش"، بشكل غير مباشر على أنباء مفاوضات النصر معه، حيث قال إنه يتبقى في عقده مع ناديه موسمان، لذا يضع تركيزه خلال الفترة المقبلة في الملعب.

وقال لاعب الزمالك: "كل لاعب لديه وكيل أعمال يعلم المصالح الخاصة باللاعب، وكلاعبين لا نركز سوى في الملعب، فكل لاعب عقده سارٍ مع نادي الزمالك لن يتحرك خطوة إلا عن طريق الزمالك فطبيعي أن تفرغ نفسك وتركيزك للنادي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "يتبقى في عقدي موسمان وإذا رحلت سيكون عن طريق الزمالك، ولو طلبني الزمالك للتجديد لا توجد مشكلة.. جميع اللاعبين يركزون في الملعب لمرضاة الجماهير".

النصر
الزمالك
محمود حمدي الونش

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