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صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

منذ 11 ساعة
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صحة الشرقية تنظم حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

ريم عبدالعزيز (صدى):
تنظم صحة الشرقية عدة حملات للتبرع بالدم تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو 2021م تحت شعار "تبرع بدمك واجعل العالم مكاناً أوفر صحة".

أوضحت صحة الشرقية أن التبرع بالدم يعتبر عمل إنساني نبيل حيث يساهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضي الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم.

وتأتي هذه الحملة تواصلاً لجهودها وسعيًا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء حيث تستهدف هذه الحملة تحقيق أكبر عدد ممكن من المتبرعين الطوعيين بالدم من مواطنين ومقيمين ليكونوا إضافة جديدة لأصدقاء بنوك الدم ومتبرعين دائمين وليصبحوا مصدراً لأكسير الحياة للمرضي وعوناً وعطاءً للمحتاجين لقطرة من دم.

وأوضح مدير العلاقات العامة بصحة الشرقيه مطلق الجلعود بأن الحملة المكثفة بمناسبة أسبوع التبرع بالدم العالمي لإنقاذ المرضى والمصابين ، تضمنت عدة مواقع بالمنطقةالشرقية شملت أماكن عامة ومواقع قطاعات خاصة شملت 22موقع. وسوف تشمل حملتها في مجمع النخيل مول يوم الاثنين القادم بالدمام لعامة الناس الراغبين بالتبرع بسياره مجهزه للمتبرعين . من الساعة 4عصرا وحتى 10مساء

وأضاف أنه يمكن للراغبين في التبرع حجز موعد من خلال تطبيق "موعد"، واختيار أقرب منشأة للمتبرع. وفي الوقت الذي يرغب فيه، مؤكدا أن جميع مراكز استقبال التبرع بالدم آمنة ، ويتم فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كافة التدابير الوقائية.

 

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تهور واستهتار بروحه اولا وفي عابري الطري ثانياً ، فإما الموت او المستشفى والسجن...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قد قال الفيفي فأجمل وأحسن .. وقال باقديم فأثم وأفتن ..
أبو عبد الرحمن ✍️
الأعمار بيد الله وحده لاشريك له ولاتخضع للدراسات ولاهرقطت الأطباء قال تعالى ((وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا...
أبو عبد الرحمن ✍️
مسكين طائر الخفاش في قفص الإتهام دائما. فايروس كورونا عقاب من رب العالمين للبشرية مسلمهم وكافرهم لأنهم عاثوا في الأرض بالفساد ولاحول ولاقوة إلا...

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