مواصفات وسعر مازدا MX 5 Miata بعد تحديثها

طوكيو (صدى):
أطلقت شركة مازدا اليابانية العريقة، عدة تحديثات على سيارة Mazda MX 5 Miata موديل 2020 الرودستر.
وقررت مازدا تحديث السيارة بدلاً من طرح الموديل الخاص بالعام الجاري، ومن المنتظر طرح الموديل الجديد بعد الإنتهاء من إجراء جميع الاختبارات عليه.
وتضمنت التحديثات التي أدخلتها مازدا اليابانية على السيارة، الطلاء الخارجي للسيارة "بوليميتال" الرمادي الغامق ليعطي رونقاً للمظهر الخارجي للسيارة.
وتتميز بوسائل ترفيهية أحدث تتمثل في شاشة للمعلومات الداخلية والخارجية التي تعمل بطريقة اللمس علاوة على ذلك تزويدها بأجهزة ترفيه جديدة.
وتستطيع مازدا ام اكس 5 مياتا التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومتر في الساعة.
في حين بلغ سعر مازدا ام اكس 5 مياتا، 26850 دولار أمريكي.