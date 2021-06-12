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زعيم كوريا الشمالية يعلن الحرب على موسيقى "البوب"

منذ ساعة
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زعيم كوريا الشمالية يعلن الحرب على موسيقى "البوب"

بيونج يانج (صدى):
أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الحرب على موسيقى "البوب" الكورية الجنوبية، حيث وصفها بـ"المنحرفة" التي تؤثر سلبا من الناحية الثقافية على شباب البلاد.

ووصف كيم هذا النمط الموسيقى الذي بات يحظى بشهرة تخطت حدود الكوريتين، بـ "سرطان شرير"، حيث يعمل على "إفساد زي الشباب في كوريا الشمالية، وتسريحات شعرهم، وسلوكياتهم".

وصدرت في بيونغيانغ بديسمبر الماضي، حزمة قوانين تنص على القبض على أي شخص ضبط متلبسا وهو يشاهد أو يمتلك محتوى مصدره كوريا الجنوبية، مع أحكام قد تصل إلى الأشغال الشاقة مدة 15 عاما.

ونصّت القوانين على الحكم بالسجن لعامين لكل من ضبط وهو يغني أو يتحدث أو يكتب "بأسلوب كوري جنوبي".

 

كوريا الجنوبية
سرطان
زعيم كوريا الشمالية
موسيقى البوب
الناحية الثقافية

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. تهور واستهتار بروحه اولا وفي عابري الطري ثانياً ، فإما الموت او المستشفى والسجن...
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
قد قال الفيفي فأجمل وأحسن .. وقال باقديم فأثم وأفتن ..
أبو عبد الرحمن ✍️
الأعمار بيد الله وحده لاشريك له ولاتخضع للدراسات ولاهرقطت الأطباء قال تعالى ((وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا...
أبو عبد الرحمن ✍️
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