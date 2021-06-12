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ولاية باكستانية تهدد رافضي لقاح كورونا بقطع شبكة الهاتف

منذ ساعة
650
ولاية باكستانية تهدد رافضي لقاح كورونا بقطع شبكة الهاتف

لاهور (صدى):
هددت ولاية البنجاب الباكستانية، الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا بقطع شبكة الهاتف.

وقال الناطق باسم الخدمات الصحية في البنجاب حماد رضا "في البداية، كان الأمر مجرد اقتراح، لكن نظرا إلى التردد الفعلي لدى الناس، قررنا التحرك".

ويذكر أن حوالي 10.5 ملايين جرعة لقاح منحت في هذا البلد الذي يعد 220 مليون نسمة، بدعم خصوصا من الصين.

وسجلت حملة التلقيح تباطؤا ملحوظا بسبب المخاوف من الآثار الجانبية، وانتشار معلومات مضللة عن تسبب اللقاحات بالعقم أو حتى بالوفاة في السنتين اللاحقتين.

باكستان
فيروس كورونا
البنجاب
لقاح كورونا
شبكة الهاتف

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
برنامج اسرح وامرح
زمن الفتن
جزاك الله خير (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ..... معليش هذا فيصل وش جوك(طيب) اما اكتب تعليق كويس ولا اسكت افضل. وفيه واحد...
واضح*** وصريح***
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. أصبح المسكين في خيارين، أحلاهما أمر من الآخر،إما الغرق فالوحل،أو الإستسلام لأنياب ومخالب الأسد..
واضح*** وصريح***
وقع في فخ نصبه لنفسه الصتيمه، يعني بيفرشونه ويرنونه لين يقول للعنز ياخاله..
واضح*** وصريح***
هذا ماجنيتموه على بلادكم،وماجناه ولائكم لأسيادكم خامني وزمرته..، عندنا مثل شعبي قديم يقول(( خبزن خبزتيه يالرفلا أكليه))، ليس من باب التشفي والشماته،ولكن هو واقعكم،مع...

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