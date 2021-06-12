ولاية باكستانية تهدد رافضي لقاح كورونا بقطع شبكة الهاتف

لاهور (صدى):
هددت ولاية البنجاب الباكستانية، الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا بقطع شبكة الهاتف.
وقال الناطق باسم الخدمات الصحية في البنجاب حماد رضا "في البداية، كان الأمر مجرد اقتراح، لكن نظرا إلى التردد الفعلي لدى الناس، قررنا التحرك".
ويذكر أن حوالي 10.5 ملايين جرعة لقاح منحت في هذا البلد الذي يعد 220 مليون نسمة، بدعم خصوصا من الصين.
وسجلت حملة التلقيح تباطؤا ملحوظا بسبب المخاوف من الآثار الجانبية، وانتشار معلومات مضللة عن تسبب اللقاحات بالعقم أو حتى بالوفاة في السنتين اللاحقتين.