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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

منذ 31 دقيقة
1526
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 8 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 8 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 126 يوماً 1555 مسجداً, وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها أربعة مساجد بمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة تبوك.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
المصلين
الإجراءات الاحترازية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زمن الفتن
جزاك الله خير (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ..... معليش هذا فيصل وش جوك(طيب) اما اكتب تعليق كويس ولا اسكت افضل. وفيه واحد...
واضح*** وصريح***
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. أصبح المسكين في خيارين، أحلاهما أمر من الآخر،إما الغرق فالوحل،أو الإستسلام لأنياب ومخالب الأسد..
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وقع في فخ نصبه لنفسه الصتيمه، يعني بيفرشونه ويرنونه لين يقول للعنز ياخاله..
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