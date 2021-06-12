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صياد ينجو بعد أن ابتلعه حوت

منذ ساعة
836
صياد ينجو بعد أن ابتلعه حوت

واشنطن (صدى):
نجا صيادا لجراد البحر بأعجوبة، بعد سقوطه بالقرب من سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية، في فم حوت أحدب حيث بصق الصياد فيما بعد.

وقال الصياد مايكل باكارد : "فجأة شعرت بهزة قوية للغاية، والشيء التالي الذي لاحظته هو الظلام الكامل.. وشعرت بأنني أتحرك، وأن الحوت كان يضغط على عضلات فمه".

وأضاف الرجل أيضا أنه كان يعتقد بأنه أصبح ضحية للقرش، لكن فهم فيما بعد، وذلك بسبب عدم وجود الأسنان في الفم، أنه كان داخل الحوت. وأضاف أنه كان يفكر أثناء وجوده في حلق الحيوان في الموت ويتذكر أبنائه.

ويذكر أنه تم نقل الصياد إلى المستشفى بعد الحادث، حيث سجل الأطباء تلف الأنسجة الرخوة لدى الرجل، ولم يجدوا أي إصابات خطيرة أو كسورا، وسمحوا له بالعودة إلى المنزل.

 

امريكا
حوت
البحر
صياد
ولاية ماساتسوستس

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
برنامج اسرح وامرح
زمن الفتن
جزاك الله خير (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ..... معليش هذا فيصل وش جوك(طيب) اما اكتب تعليق كويس ولا اسكت افضل. وفيه واحد...
واضح*** وصريح***
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. أصبح المسكين في خيارين، أحلاهما أمر من الآخر،إما الغرق فالوحل،أو الإستسلام لأنياب ومخالب الأسد..
واضح*** وصريح***
وقع في فخ نصبه لنفسه الصتيمه، يعني بيفرشونه ويرنونه لين يقول للعنز ياخاله..
واضح*** وصريح***
هذا ماجنيتموه على بلادكم،وماجناه ولائكم لأسيادكم خامني وزمرته..، عندنا مثل شعبي قديم يقول(( خبزن خبزتيه يالرفلا أكليه))، ليس من باب التشفي والشماته،ولكن هو واقعكم،مع...

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