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"الجمارك": السماح باستيراد السيارات الأثرية بغرض "الاقتناء"‏

منذ 55 دقيقة
1764
"الجمارك": السماح باستيراد السيارات الأثرية بغرض "الاقتناء"‏

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أنه يُسمح باستيراد السيارات الأثرية بغرض "الاقتناء"‏

وذكرت الهيئة أنه يستثنى من قرار ‏سنة الصنع، السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ‏على أن يدوّن في البطاقة الجمركية عبارة "أثرية للاقتناء".‏

وأضافت الهيئة أنه لا يسمح ‏باستيراد المركبات التي تجاوز عمرها 5 سنوات فيما يخص ‏السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف (3.5 طن وأقل) .‏

وأشارت إلى أنه يسمح باستيراد شاحنات النقل الثقيل (أكثر من 3.5 طن) التي ‏لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء ‏السنة الحالية.‏

 

الجمارك
المركبات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الزكاة والضريبة
السيارات الأثرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

زمن الفتن
جزاك الله خير (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ..... معليش هذا فيصل وش جوك(طيب) اما اكتب تعليق كويس ولا اسكت افضل. وفيه واحد...
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