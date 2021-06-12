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أوبل تكشف عن تصميم سيارة جراند لاند الجديدة

منذ ساعتين
1938
أوبل تكشف عن تصميم سيارة جراند لاند الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت أوبل عن تصميم سيارة جراند لاند الجديدة التي تستعد لإطلاقها في النصف الثاني من العام الحالي.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم يوحي تصميمه بالحداثة والتطور، الواجهة الأمامية فيه بها ألواح زجاجية شفافة تغطي شبك المبرد وتمتد مع إطارات المصابيح بشكل فريد.

وتتميز بمنظومة إضاءة ممتازة تضمنها مصابيح أمامية خاصة جهز كل مصباح منها بـ 84 وحدة إضاءة تعمل بتقنية LED، كما حصلت هذه المصابيح على حساسات متطورة تتحكم بمستوى إضاءتها ليتناسب مع معدل الضوء في مكان تواجد المركبة.

وتتسع جراند لاند لخمسة ركاب، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وعلى أنظمة مولتيميديا موصولة بشاشة لمسية متطورة يمكنها الاتصال مع الهواتف الذكية لاسلكيا، فضلا عن نظام إضاءة داخلي مميز كما في سيارات Astra الحديثة.

 

سيارات
أوبل
جراند لاند
جراند لاند الجديدة
كروس اوفر

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
برنامج اسرح وامرح
زمن الفتن
جزاك الله خير (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) ..... معليش هذا فيصل وش جوك(طيب) اما اكتب تعليق كويس ولا اسكت افضل. وفيه واحد...
واضح*** وصريح***
يا لطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف. أصبح المسكين في خيارين، أحلاهما أمر من الآخر،إما الغرق فالوحل،أو الإستسلام لأنياب ومخالب الأسد..
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