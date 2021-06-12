أوبل تكشف عن تصميم سيارة جراند لاند الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أعلنت أوبل عن تصميم سيارة جراند لاند الجديدة التي تستعد لإطلاقها في النصف الثاني من العام الحالي.
وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم يوحي تصميمه بالحداثة والتطور، الواجهة الأمامية فيه بها ألواح زجاجية شفافة تغطي شبك المبرد وتمتد مع إطارات المصابيح بشكل فريد.
وتتميز بمنظومة إضاءة ممتازة تضمنها مصابيح أمامية خاصة جهز كل مصباح منها بـ 84 وحدة إضاءة تعمل بتقنية LED، كما حصلت هذه المصابيح على حساسات متطورة تتحكم بمستوى إضاءتها ليتناسب مع معدل الضوء في مكان تواجد المركبة.
وتتسع جراند لاند لخمسة ركاب، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وعلى أنظمة مولتيميديا موصولة بشاشة لمسية متطورة يمكنها الاتصال مع الهواتف الذكية لاسلكيا، فضلا عن نظام إضاءة داخلي مميز كما في سيارات Astra الحديثة.