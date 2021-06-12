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بيتريسكو يرغب في تدريب الفيصلي

منذ 29 دقيقة
1655
بيتريسكو يرغب في تدريب الفيصلي

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن المدير الفني الروماني، دان بيتريسكو، عرض نفسه من خلال وكيل أعماله لتدريب فريق الفيصلي في الموسم المقبل خلفًا للبرازيلي بريكليس شاموسكا.

ويدرس مجلس إدارة نادي الفيصلي، السيرة الذاتية الخاصة بعدد من المدربين الآخرين أحدهم إيطالي وآخر إسباني؛ حيث سيتم الكشف عن المدير الفني المقبل خلال 48 ساعة.

ومن الجدير بالذكر، أنه غادر المدير الفني البرازيلي بريكليس شاموسكا، الفيصلي في نهاية الموسم الماضي؛ لتدريب فريق الشباب في الموسم المقبل مقابل 1.5 مليون يورو في الموسم.

الفيصلي
دوري المحترفين
بيتريسكو
شاموسكا

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سالم
ما كل سية برايها
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