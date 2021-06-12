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حقوق الإنسان: ⁧‫المملكة‬⁩ تعمل لمنع عمل الأطفال ومنحهم كافة حقوقهم

منذ 44 دقيقة
1712
حقوق الإنسان: ⁧‫المملكة‬⁩ تعمل لمنع عمل الأطفال ومنحهم كافة حقوقهم

الرياض (صدى):
أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه ‏تهدف السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة؛ لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بكافة حقوقهم.

ويعد يوم 12 يونيو من كل عام، هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي تم تدشينه من قبل منظمة العمل الدولية في عام 2002، لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال على مستوى العالم، والقضاء عليها.

ويأتي ذلك في ضوء إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، لما تشكله هذه الظاهرة خطورة كبيرة، حيث تهدد طفلا واحدا من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم.

حقوق الإنسان
حقوق الطفل
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

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أحدث التعليقات

سالم
ما كل سية برايها
ابو يزن
الان الملاين مع نادي ابو ١٧ خ شغالين تعاقدات ومزايدات والميزانية عندهم مفتوحه حتي انتم عندكم خير لكن الانديه الاخرى ماله الا الله والفرج...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: رِجَال الأمن للوطن درع حَصين و غطاء و قوّة عَظِيمة و عَزم مَا وطى فِداء للوطن...
إبن سمومة
نفع الله بعلمك يادكتور، الحمدلله على سلامته.
عبدو
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