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إدارة المسؤولية الاجتماعية وأكاديمية زادك يدعمان مهن الطهي في المملكة

منذ 10 ساعات
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إدارة المسؤولية الاجتماعية وأكاديمية زادك يدعمان مهن الطهي في المملكة

ريم عبدالعزيز (صدى):
استضافت المؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" الأستاذة رانيا المعلا، مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ خالد بن أحمد العبيد وفريق عمله بمقر الأكاديمية.

وجرى خلال اللقاء الاطلاع على إنجازات الأكاديمية خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين في سبيل دعم وتطوير قطاع الأغذية في المملكة، لتوفير فرص عمل لشباب وشابات المجتمع في هذا المجال، وتنمية مهارات فنون الطهي لديهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، حيث سعى كلا الطرفين لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون في إطار تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية لتمكين مستفيدي الوزارة في مجال الطهي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وتضمنت مذكرة التفاهم إشراف الأكاديمية على إدارة وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تركز مخرجاتها على تنمية النواحي المعرفية والمهارية والسلوكية لمستفيدي الوزارة بهدف اكسابهم المهارات المتقدمة في مجال الطهي بكفاءة عالية، حيث تشمل ٥ برامج تدريبية: (الدبلوم السعودي السويسري في فن الطهي يقدم على مدى عامين، البرنامج المكثف في فن الطهي يتكون من ٦٠ ساعة تدريبية، برنامج الطهي والضيافة يقدم على مدى ٦ أشهر، برنامج اللغة الإنجليزية المكثف، برنامج الطهاة الناشئين).

فيما أبدت إدارة المسؤولية الاجتماعية استعدادها بالمساهمة في دعم خطة الأكاديمية والتنسيق مع الجهات الرائدة في القطاع الخاص المهتمة بهذا الجانب؛ للسعي باستقطاب الطهاة المتدربين والعمل على إيجاد فرص وظيفية لهم، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة والوقوف على احتياجاتهم ورفع جودة منتجاتهم من خلال خضوعهم للدورات التدريبية، وتوفير الكوادر البشرية العاملة للأكاديمية لتوطين الوظائف في مجال الطهي، كما قدما فكرة الرفع بتصور شامل عن إمكانية إعادة صيانة مطابخ الصالة الخضراء واستغلال مساحتها لتوسيع مجالات تدريب الأكاديمية.

المنطقة الشرقية
وزارة الموارد البشرية
إدارة الأكاديمية السعودية لفن الطهي
زادك

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أحدث التعليقات

سالم
ما كل سية برايها
ابو يزن
الان الملاين مع نادي ابو ١٧ خ شغالين تعاقدات ومزايدات والميزانية عندهم مفتوحه حتي انتم عندكم خير لكن الانديه الاخرى ماله الا الله والفرج...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: رِجَال الأمن للوطن درع حَصين و غطاء و قوّة عَظِيمة و عَزم مَا وطى فِداء للوطن...
إبن سمومة
نفع الله بعلمك يادكتور، الحمدلله على سلامته.
عبدو
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