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اكتشاف فيروس كورونا جديد في الخفافيش

منذ 59 دقيقة
667
اكتشاف فيروس كورونا جديد في الخفافيش

بكين (صدى):
اكتشف باحثون صينيون، مجموعة جديدة من فيروسات كورونا في الخفافيش، قابلة للانتشار في أي لحظة، لافتين إلى أن واحدة منها على الأقل قد تكون الأقرب من الناحية الوراثية لفيروس كوفيد 19.

وأوضح الباحثون، أن عدد فيروسات كورونا الموجودة في الخفافيش لديها القدرة على الانتقال إلى البشر، وقد عثر عليها في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين؛ حيث جمعوا 24 جينوماً جديداً لفيروس كورونا من أنواع مختلفة من الخفافيش، بما في ذلك أربعة فيروسات تشبه فيروسات كورونا SARS-CoV-2.

وأكد الباحثون، أن أحد هذه الفيروسات كان مشابهاً جداً من الناحية الوراثية لفيروس SARS-CoV-2 الذي يسبب الوباء الحالي، قائليت أن عينة فيروسية تسمى RpYN06 مأخوذة من نوع خفاش حدوة الحصان يسمى Rhinolophus pusillus، سيكون أقرب سلالة لـ SARS-CoV-2 باستثناء الاختلافات الجينية في البروتين الشائك، وهو الهيكل الذي يشبه المقبض الذي يستخدمه الفيروس عند الارتباط بالخلايا.

الصين
الخفافيش
فيروس كورونا

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أحدث التعليقات

سالم
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الحربي
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