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بالفيديو.. بثينة الرئيسي بعد احتراق منزلها: أرجوكم لا تستهينوا

منذ ساعة
1628
بالفيديو.. بثينة الرئيسي بعد احتراق منزلها: أرجوكم لا تستهينوا

أميرة خالد (صدى):
اندلع حريق في منزل الممثلة العمانية بثينة الرئيسي نتيجة ماس كهربائي حدث بعد تركها جهاز التلفزيون من دون أن تفصله عن الكهرباء قبل خلودها للنوم.

وقالت الرئيسي في مقطع فيديو: "أرجوكم لا تستهينوا بترك الأجهزة الكهربائية مفتوحة, الجو حار والكهرباء لا تتحمل.. ممكن كل شيء يروح ".

وأضافت بثينة : "قلبي بتقطع بس أتخيل لا سمح هللا صايشيء في أهلي.. ربي قدر ولطف الحمدلله، كل شيء يتعَّوض إلا الصحة والعافية.. اللهم لا اعتراض.. وأرجوكم مرة ثانية".

واختتمت "لا تستهينوا بالكهرباء، وأغلقوا كافة الأجهزة قبل النوم"

 

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أحدث التعليقات

سالم
ما كل سية برايها
ابو يزن
الان الملاين مع نادي ابو ١٧ خ شغالين تعاقدات ومزايدات والميزانية عندهم مفتوحه حتي انتم عندكم خير لكن الانديه الاخرى ماله الا الله والفرج...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: رِجَال الأمن للوطن درع حَصين و غطاء و قوّة عَظِيمة و عَزم مَا وطى فِداء للوطن...
إبن سمومة
نفع الله بعلمك يادكتور، الحمدلله على سلامته.
عبدو
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