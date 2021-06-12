بالفيديو.. بثينة الرئيسي بعد احتراق منزلها: أرجوكم لا تستهينوا

أميرة خالد (صدى):
اندلع حريق في منزل الممثلة العمانية بثينة الرئيسي نتيجة ماس كهربائي حدث بعد تركها جهاز التلفزيون من دون أن تفصله عن الكهرباء قبل خلودها للنوم.
وقالت الرئيسي في مقطع فيديو: "أرجوكم لا تستهينوا بترك الأجهزة الكهربائية مفتوحة, الجو حار والكهرباء لا تتحمل.. ممكن كل شيء يروح ".
وأضافت بثينة : "قلبي بتقطع بس أتخيل لا سمح هللا صايشيء في أهلي.. ربي قدر ولطف الحمدلله، كل شيء يتعَّوض إلا الصحة والعافية.. اللهم لا اعتراض.. وأرجوكم مرة ثانية".
واختتمت "لا تستهينوا بالكهرباء، وأغلقوا كافة الأجهزة قبل النوم"