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قائمة بالدول التي يمكن لمستخدمي توكلنا الاستفادة من خدمات التطبيق بها

منذ ساعة
2286
قائمة بالدول التي يمكن لمستخدمي توكلنا الاستفادة من خدمات التطبيق بها

الرياض (صدى):
أُتيح تطبيق توكلنا للعمل في عدة دول حول العالم، والذي يطبق عليهم دول المرحلة الأولى.

وتتمثل تلك الدول في: المملكة، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، دولة قطر، سلطنة عمان، الأردن، الجزائر، السودان، الصومال، المغرب، تونس، جيبوتي، فلسطين، ليبيا، مصر، موريتانيا، البوسنة والهرسك، إندونيسيا، أفغانستان، أوزبكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، نيجيريا، الهند، إريتريا.

وتشمل القائمة: أثيوبيا، سيريلانكا، الفليبين، بنغلاديش، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السويد، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان، إسبانيا، إستونيا، إيطاليا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، بروناي، بلجيكا، بولندا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا.

وتضم دول: سنغافورة، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لوكسمبورغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطا، ماليزيا، موناكو، نيوزيلاندا، هولندا، الجبل الأسود، المالديف، أذربيجان.

المملكة
دول العالم
تطبيق توكلنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
كلا ينهب جيب المواطن وكأنه كنز .....والله إنه العجب والعجاب صحيح.اما يعلمون عن الرواتب ومحدوديتها واللاتزامات المرتبطه عليها.لابارك الله بهم.
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين
¥ ولد نجد ¥
هالأشكال ماعندهم ضمير ولاخوف من الله لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابوابراهيم
ولاتنسى فتحي كميل وسامي الحشاش

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